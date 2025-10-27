En rueda de prensa, el vicefiscal de Investigaciones de la FGJE, Jesús Francisco Moreno Cruz, explicó que los defensores de los probables responsables solicitaron la ampliación del término constitucional, por lo que mañana se decidirá si son o no vinculados a proceso.

El vicefiscal de Investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (Fgjes) informó este lunes que la audiencia de Francisco Javier ‘N’ y Joel Alberto ‘N’, ambos conductores de la línea de transportes Tufesa, será el próximo 28 de octubre.

En rueda de prensa, Moreno Cruz explicó que los defensores de los probables responsables solicitaron la ampliación del término constitucional.

“En realidad, ellos comentaron a los defensores en audiencia que era necesario ofrecer diversos datos de prueba para que después pudieran resolver su situación jurídica” , declaró.

La próxima audiencia en donde resolverá si son o no vinculados a proceso se llevará a cabo el próximo 28 de octubre.

Delitos que se le imputan

El día sábado la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (Fgjes) formuló imputación contra los choferes de una unidad de Tufesa que volcó el pasado 17 de octubre en el tramo Guaymas–Hermosillo, y que dejo como saldo siete personas fallecidas y más de 20 lesionados.

A Francisco Javier ‘N’ se le atribuyen los delitos de homicidio culposo, lesiones y abandono de personas, mientras que a Joel Alberto ‘N’ abandono de personas.

En la audiencia inicial, ambos rindieron declaración y el Juez impuso medida cautelar de prisión preventiva justificada.