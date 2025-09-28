El pasado 22 de agosto la víctima solicitó un servicio de transporte por aplicación en la colonia Las Granjas, al lugar llegó el imputado, conductor de plataforma, a bordo de un sedán FIAT para llevar al adulto mayor a otra zona de la ciudad para ver un vehículo.

Rodrigo ‘N’, de 30 años de edad, fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de robo con violencia en las personas, cometido en agravio de Mario ‘N’, de 67 años, en Hermosillo, Sonora.

De acuerdo a la carpeta de investigación, el pasado 22 de agosto la víctima solicitó un servicio de transporte por aplicación en la colonia Las Granjas, al lugar llegó el imputado, conductor de plataforma, a bordo de un sedán FIAT para llevar al adulto mayor a otra zona de la ciudad para ver un vehículo.

Despoja a víctima de más de 80 mil pesos

La víctima retiró efectivo en dos bancos, por 69 mil y 18 mil 500 pesos, y en el trayecto el conductor se desvió de la ruta y se dirigió a un camino de terracería en la colonia Altares.

En dicho lugar, presuntamente agredió físicamente a la víctima, la ahorcó y la amenazó con frases intimidatorias con el fin de que le entregara el dinero.

Al tener en su poder el dinero en efectivo, emprendió la huida. La denuncia correspondiente fue presentada y, con base en las investigaciones de campo y gabinete, se obtuvo y ejecutó la orden de aprehensión por parte de elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

En audiencia inicial de formulación de imputación se expusieron datos de prueba y el Juez resolvió la vinculación a proceso, decretó la prisión preventiva justificada como medida cautelar y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.