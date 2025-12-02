El 'Chapito' quería complacer al Gobierno norteamericano, sin embargo no habrá ningún beneficio para él, ni para su hermano Ovidio.

Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, reveló que él planeó y organizó el secuestro de Ismael 'El Mayo' Zambada, y que incluso hasta lo sedó para llevarlo a EU.

Según el acuerdo de culpabilidad presentado ayer ante una corte federal de Chicago, la operación para secuestrar a 'El Mayo', el 25 de julio de 2024, fue idea de Guzmán López, y si bien su intención era hacer méritos con el Gobierno de Estados Unidos, éste no le dará beneficios.

El hijo del 'Chapo' se declaró culpable de narcotráfico a gran escala y dirección de una empresa criminal. Además tendrá que pagar una multa de 80 millones de dólares.

"Guzmán López coordinó y cometió el secuestro del Individuo A, entre otras razones con la esperanza de obtener crédito por cooperación con Estados Unidos para él y para su hermano. Sin embargo, Guzmán López reconoce que el Gobierno de Estados Unidos no solicitó, indujo, sancionó, aprobó ni dio su visto bueno al secuestro. Más aún, Guzmán López reconoce que no recibirá crédito por cooperación por el secuestro, ni lo recibirá su hermano (Ovidio)" , dice el acuerdo, que no menciona a Zambada por su nombre.

El documento detalla, por primera vez, la forma en que el hijo de 'El Chapo' engañó al viejo socio de su padre para subirlo a un avión que los llevó a ambos desde Sinaloa hasta Nuevo México, desatando con ello la guerra entre La Mayiza y Los Chapitos, que ha convulsionado a Culiacán desde hace más de un año.

'El Mayo' Zambada fue citado por Guzmán López para resolver un "desacuerdo" con individuos no identificados en el documento.

"Guzmán pidió al Individuo A (El "Mayo") acompañarlo a una habitación privada, donde se había removido el cristal de una ventana que iba del piso al techo. Guzmán cerró la puerta con seguro, varios de sus hombres entraron a la habitación por la ventana, esposaron al Individuo A y le pusieron una capucha en la cabeza" , narra el acuerdo.

Guzmán y sus hombres subieron a Zambada a una camioneta pick up, manejaron 10 minutos hacia un aeropuerto, lo subieron a un avión y le dieron una bebida con sedantes.