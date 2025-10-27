Dos cateos coordinados por la FGJE, Marina y Policía Municipal en Cajeme dejaron como resultado el aseguramiento de armas de alto poder, droga y equipo táctico, además de dos detenidos.

Dos personas fueron detenidas y un importante arsenal fue asegurado durante dos cateos realizados en distintos puntos de Ciudad Obregón, resultado de labores conjuntas entre la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE), la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Policía Municipal de Cajeme.

La Fiscalía informó que las acciones, efectuadas el 26 y 27 de octubre, derivaron del trabajo de inteligencia del Gabinete de Seguridad de Sonora y permitieron ubicar inmuebles presuntamente vinculados a una célula criminal que opera en la región.

Durante el primer operativo, realizado la noche del 26 de octubre en una vivienda de la colonia Las Misiones, agentes lograron la detención de Jesús 'N', de 23 años, y Manuel Ricardo 'N', de 21, quienes manifestaron pertenecer a un grupo delictivo. En el lugar fueron aseguradas dos pistolas, cinco cargadores, tres para arma larga y dos para arma corta, además de once envoltorios con metanfetamina.

La diligencia, iniciada a las 19:50 y concluida a las 20:55 horas, permitió poner a disposición del Ministerio Público tanto a los detenidos como a los indicios, para integrar la carpeta de investigación por delitos contra la salud.

Ya este lunes 27 de octubre, se efectuó un segundo cateo en un domicilio de la colonia San Xavier, donde las autoridades localizaron diez armas largas, un fusil Barrett, una ametralladora con abastecimiento por cinta eslabonada, así como 25 cajas de cartuchos útiles, cargadores, chalecos tácticos y 14 envoltorios con droga.

Todo el material asegurado quedó bajo resguardo del Agente del Ministerio Público, mientras continúan las investigaciones para establecer su posible vínculo con actividades criminales en la zona.

La FGJE destacó que estas acciones reflejan la coordinación interinstitucional con fuerzas armadas y corporaciones locales para fortalecer la seguridad y el combate frontal a la delincuencia en Cajeme y el sur del estado.

