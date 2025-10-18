La Fiscalía de Sonora capturó a un hombre de 73 años y aseguró “cristal” y marihuana en un cateo en la colonia Centro

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Policía Municipal de Hermosillo, realizó un cateo en la colonia Centro, que derivó en la detención de un hombre y el aseguramiento de drogas.

Detención y aseguramiento

Durante el operativo en un inmueble ubicado sobre la calle Luis Donaldo Colosio Murrieta, las autoridades detuvieron a Luis Alberto “N”, de 73 años. El hombre fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público del Centro de Operaciones Estratégicas (COE) para iniciar la carpeta de investigación correspondiente.

Asimismo, se aseguraron como indicios:

12 envoltorios con una sustancia con características similares al narcótico conocido como “ cristal ”.

con una sustancia con características similares al narcótico conocido como “ ”. 9 envoltorios con hierba verde seca, presuntamente marihuana.

La FGJES reiteró su compromiso de fortalecer las acciones conjuntas con autoridades de los tres órdenes de gobierno para combatir el narcomenudeo y desarticular puntos de distribución de drogas en la entidad, respetando siempre la legalidad y los derechos humanos.



