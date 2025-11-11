La autoridad estatal señaló que, a la fecha, Eileen 'N' y Jairo Yahir 'N' señalados como probables responsables de los delitos de fraude genérico y asociación delictuosa en diversas causas penales, se mantienen bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (Fgjes) emitió esta tarde un comunicado en el que responde a las declaraciones expresadas por parte de la Unión de Víctimas de Fraude Inmobiliario cometido por Pixie Bienes Raíces y/o Corporativo Garrey.

Ambos se encuentran recluidos en un Centro de Reinserción Social (Cereso), garantizando de esta manera, su participación en el proceso penal y evitando la posible evasión de la acción de la justicia.

Por parte de la Fgjes, se han judicializado la totalidad de las denuncias presentadas por las víctimas, de las cuales nueve de ellas cuentan con auto de vinculación a proceso, y cuatro causas penales están en etapa previa a Juicio Oral.

Mientras que las restantes, 16, están a la espera de que se calendarice por parte del Poder Judicial del Estado, las respectivas fechas para la celebración de audiencias de formulación de imputación por los delitos antes señalados.

El daño patrimonial del fraude inmobiliario oscila alrededor de los 40 millones de pesos en perjuicio de 25 víctimas.