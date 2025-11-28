La AMIC notificó mandamientos judiciales en reclusión a dos sujetos señalados como probables responsables de privar de la vida al ex pugilista Jesús Iván “N”, derivado de una presunta deuda por narcóticos.

La Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) ejecutó dos órdenes de aprehensión en reclusión contra integrantes de una célula delictiva que operaba en la frontera de Sonora.

A los sujetos se les imputa su probable responsabilidad en el delito de secuestro agravado con resultado de muerte en perjuicio de Jesús Iván “N”, conocido bajo el alias de “El Rafaguita”.

Los mandamientos judiciales se cumplimentaron al interior del Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Luis Río Colorado. Los imputados, identificados como Paul Alonso “N”, alias “El Chiquilín”, y Armando “N”, alias “El Balín”, permanecían internos tras ser detenidos previamente en operativos realizados por la autoridad ministerial el 20 y 25 de septiembre del presente año.

La carpeta de investigación establece que los hechos violentos iniciaron el 14 de septiembre de 2025. Los ahora procesados, en compañía de un tercer individuo, ingresaron a un domicilio ubicado en la colonia Aeropuerto, donde sometieron a la víctima mediante el uso de la fuerza y la retuvieron contra su voluntad.

Dentro del inmueble, los agresores ataron de pies y manos a Jesús Iván “N” utilizando cinta canela y lo golpearon repetidamente. Las indagatorias señalan que el móvil de la agresión se relacionó con un adeudo de 150 mil pesos vinculado a la venta de narcóticos; la autoridad confirmó que tanto la víctima como los victimarios integraban la misma estructura criminal generadora de violencia.

Hallazgo fatal

El cuerpo sin vida de “El Rafaguita” fue localizado al día siguiente, el 15 de septiembre, a la altura del kilómetro 9 del libramiento San Luis Río Colorado-Golfo de Santa Clara. Los restos se encontraron envueltos en una cobija, sujetos con cinta adhesiva y presentaban una cuerda alrededor del cuello, además de múltiples contusiones en diversas partes del cuerpo.

Cabe destacar que la víctima tuvo un desempeño incipiente como pugilista en la región. No obstante, los dictámenes periciales arrojaron resultados positivos al consumo de sustancias ilícitas. Al esclarecer el móvil, se determinó que el hoy occiso participaba en actividades ilegales dentro de la propia organización que perpetró su asesinato.

Las diligencias ministeriales permitieron integrar datos de prueba sólidos para que un Juez de Control otorgara las órdenes de aprehensión por secuestro agravado con resultado de muerte. Estas se ejecutaron formalmente en el centro penitenciario para garantizar la continuidad del debido proceso penal contra los señalados. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora mantiene el compromiso de investigar con rigor técnico y presentar ante los tribunales a quienes atenten contra la vida y la seguridad de las personas.