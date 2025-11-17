Los presuntos agresores se habrían enfrascado en una riña con la víctima mientras se disputaban la clientela en área de palapas.

Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) ejecutaron una orden de aprehensión en contra de tres jóvenes por su probable responsabilidad en el delito de lesiones que tardan más de 15 días en sanar, en agravio de Jesús Guillermo ‘N’, creador de contenido y comerciante de mariscos.

Los presuntos agresores fueron identificados como Ángel Heriberto ‘N’, de 18 años; Jesús Alejandro ‘N’, de 19; y Kevin Steven ‘N’, de 18 años de edad.

De acuerdo a las investigaciones, el 19 de julio del presente año, alrededor de las 17:00 horas, los individuos protagonizaron una riña con la víctima, mientras se disputaban la clientela en el área de palapas, en las inmediaciones del cruce de bulevar Mar de Cortés y calle Hamburgo, en Bahía de kino Nuevo.

En el lugar, Jesús Antonio ‘N’ lanzó un golpe con el puño cerrado a la víctima, quien en un inicio logró esquivarlo, pero al caer al suelo, el agresor aprovechó para continuar con golpes en el rostro.

Por su parte, Ángel Heriberto ‘N’ y Kevin Steven ‘N’ habrían propinado patadas en diversas partes del cuerpo.

Como consecuencia del ataque, Jesús Guillermo ‘N’ presentó lesiones que tardan más de 15 días en sanar, entre ellas desprendimiento de retina en un ojo, además, múltiples contusiones en diferentes regiones corporales.

En audiencia inicial, el Agente del Ministerio Público formuló imputación en contra de los tres señalados; a solicitud de la defensa, la audiencia de vinculación a proceso fue aplazada para su resolución en fecha posterior; sin embargo, el Juez impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada.