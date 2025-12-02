La detención fue realizada por agentes ministeriales el pasado 28 de noviembre en la calle Villa del Cortez, en la colonia Villas del Palmar, en Hermosillo.

Agentes ministeriales lograron ejecutar una orden de aprehensión en contra de Uriel Ismael 'N', quien es acusado del delito de feminicidio en grado de tentativa en perjuicio de Carolina 'N', con quien tenía una relación sentimental.

La detención se llevó a cabo el pasado 28 de noviembre de 2025 en la calle Villa del Cortez, en la colonia Villas del Palmar, en Hermosillo.

Los hechos que se le imputan se remontan a marzo de 2021, cuando el imputado comenzó a ejercer violencia de género y control, en contra de la víctima, manifestando celos excesivos y exigiendo que abandonara su trabajo.

Tras negarse, el individuo la agredió físicamente, golpeándola con los puños en varias partes del cuerpo, lo cual fue considerado por la autoridad como tentativa de privación de la vida por razones de género.

Luego de ser capturado, Uriel Ismael 'N' fue ingresado al Centro de Readaptación Social (CERESO 1) donde quedó a disposición del Juez.

Historial delictivo

El imputado tiene un amplio historial criminal que incluye antecedentes por Privación Ilegal de la Libertad (2001), Corrupción de Menores (2002), Robo de Vehículo (2002), Robo con Violencia (2003, 2006, 2008, 2009-2012) y Violencia Intrafamiliar (2009), a lo que se suma el intento de feminicidio.