El individuo fue asegurado por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) con nueve envoltorios de 'cristal', cuatro cámaras de vigilancia y un dispositivo DVD-R.

Un sujeto fue capturado tras un operativo llevado a cabo por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) en Hermosillo, Sonora.

El individuo, identificado como José Guadalupe ‘N’, de 49 años de edad, fue detenido en la calle 19 de la colonia Mezquite con nueve envoltorios conteniendo la droga ‘cristal’ y cuatro cámaras de vigilancia y un dispositivo DVD-R.

José Guadalupe así como todos los indicios fueron puestos a disposición del Ministerio Público, para continuar con las investigación correspondientes que lleven a la captura de probables responsables.

Por su parte, la Fiscalía de Sonora reiteró su compromiso en la lucha contra el narcomenudeo y el fortalecimiento de la seguridad pública mediante la colaboración interinstitucional.