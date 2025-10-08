El individuo, identificado como Ronald ‘N’, de 34 años de edad, era requerido por la justicia estadounidense desde el 3 de octubre, por el delito de disparos al aire en área residencial en el condado de Maricopa, Arizona.

Un hombre que era requerido por autoridades estadounidenses fue capturado por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) el pasado 7 de octubre en el Centro de la ciudad de Hermosillo.

Ronald ‘N’ fue detenido por agentes de la AMIC y personal del Instituto Nacional de Migración (INAMI) en la calle Morelia, en la colonia Centro de Hermosillo.

Tras su detención, el sujeto será expulsado del país a través de la Garita Internacional Dennis DeConcini, en Nogales, para ser entregado a los Agentes del Servicio de Alguaciles (U.S. Marshals) y Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos (EU).