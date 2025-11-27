El individuo fue interceptado en calles de la colonia Los Olivos, resultado de los patrullajes de vigilancia que se realizan en diversos sectores de la capital sonorense.

Juan ‘N’, de 30 años de edad, fue capturado durante un operativo realizado por elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) en Hermosillo.

Tras una revisión, le fueron asegurados un total de 58 envoltorios de sustancia prohibida así como una réplica de pistola.

Luego de que fuera detenido y se le informara sobre sus derechos, fue puesto a disposición del Ministerio Público correspondiente.

La Policía Estatal en colaboración con Seguridad Pública Municipal, corporaciones estatales y federales participan en la estrategia de seguridad para dar seguimiento a la denuncia ciudadana y fortalecer el combate al delito.