La detención se llevó a cabo el pasado domingo y fue efectuada por elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

José ‘N’, de 33 años de edad, fue capturado con narcótico durante un operativo en la colonia Miguel Hidalgo, en Hermosillo.

Durante esta acción, fueron asegurados 66 envoltorios de droga, 36 de estos con sustancia granulada y 30 más con mariguana.

Tras su aprehensión, el sujeto fue puesto a disposición del Ministerio Público para las acciones correspondientes.