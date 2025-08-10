Los restos de Martín Guadalupe fueron encontrados entre el 25 y 26 de julio, en un rancho en San Pedro, lugar donde se estableció que el sujeto manifestó haber asesinado al conductor y deshacerse del cuerpo en el relleno sanitario.

Manuel ‘N’, alias ‘El Meño’, de 36 años de edad, presunto asesino de un chofer de aplicación que desapareció el pasado 11 de julio en Hermosillo y que posteriormente fuera encontrado sin vida, fue capturado en Cancún, Quintana Roo.

Al ‘Meño’ se le señala específicamente por los delitos de desaparición cometida por particulares como resultado de muerte y robo con violencia, en perjuicio de Martín Guadalupe ‘N’ de 48 años de edad.

La detención se llevó a cabo en coordinación con la Fiscalía de aquella entidad y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

Los hechos

De acuerdo a las investigaciones, la víctima aceptó un viaje solicitado por una persona identificada como Antonio ‘N’, sin embargo, quien abordó el vehículo fue Manuel ‘N’, quien pidió que lo llevara de la colonia Centro en Hermosillo, a San Pedro, en la zona rural oriente de la ciudad.

El imputado llegó a un rancho conduciendo el vehículo de la víctima y portando un arma de fuego, en donde se estableció que el sujeto manifestó haber asesinado al conductor y deshacerse del cuerpo en el relleno sanitario del rancho, con lo que se obtuvo la orden de aprehensión ante el juez.

Fue el 25 de julio de 2025, cuando mediante búsqueda con drones y retroexcavadora se localizaron restos óseos, incluyendo un cráneo con orificio de bala.

Periciales confirmaron mediante análisis de ADN que los restos correspondían a Martín Guadalupe, y al día siguiente se encontraron más restos óseos en las inmediaciones del rancho, confirmándose así la participación del presunto asesino.

Así fue detenido

El pasado 28 de julio, mediante labores de inteligencia, se logró ubicar al imputado en Cancún, donde se mantenía prófugo, pero el 31 de julio de 2025, agentes de la AMIC abordaron un vuelo con destino a dicho lugar para ejecutar la orden de aprehensión el 6 de agosto en coordinación con la Fiscalía en Playa del Carmen.

Al individuo se le localizó y se le detuvo en una obra de remodelación de un hotel, para luego ser trasladado a Hermosillo para ser puesto a disposición del juez.

En audiencia, se formuló imputación y se logró la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada por lo cual ‘El Meño’ quedó internado en un centro de reinserción social a la espera de que se determine su situación jurídica.