Con armas de fuego, cartuchos útiles y drogas, dos jóvenes de 19 y 17 años de edad fueron detenidos el día sábado por agentes de la Policía Preventiva de Hermosillo en la colonia El Coloso.

Alberto ‘N’ así como el menor de edad se desplazaban por las calles Jorge Valencia Juillerat y Luis Encinas, quienes al percatarse de la presencia de los uniformados emprendieron la huida con dirección al cerro.

Rápidamente, los elementos de la Policía Municipal les dieron alcance, siendo capturados a las 17:30 horas.

Al adolescente y al apodado como ‘El Pollo’ se les aseguraron dos armas de fuego de calibre 40 mm, 17 cartuchos útiles y 15 dosis de narcótico con las características de la droga ‘cristal’.

Por estos hechos, los dos jóvenes quedaron a disposición de la autoridad investigadora para los procedimientos correspondientes.