Tres personas fueron detenidas durante un cateo llevado a cabo en un domicilio de la colonia Camino Real en Hermosillo, donde se logró asegurar droga y un arma de fuego.

En el operativo participaron agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) así como elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Las personas detenidas fueron identificadas como Yareli Guadalupe ‘N’, de 18 años; Ángel Orlando ‘N’, de 29 años; y Luis Alfonso ‘N’, de 39 años de edad.

Cabe señalar que las personas arrestadas cuentan con antecedentes penales relacionados con delitos de narcomenudeo, violencia familiar, lesiones y conducción punible de vehículos.

Incautan arma y droga

Personal de Servicios Periciales logró asegurar en el sitio una pistola calibre .22, una bolsa de plástico con sustancia similar al narcótico conocido como ‘cristal’ y una báscula gramera color gris.

Además, la autoridad realizará los análisis balísticos correspondientes para establecer si el arma asegurada fue utilizada en otros hechos delictivos recientes registrados en la ciudad.

Finalmente, los objetos y las personas detenidas fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público quien continuará con las investigaciones para determinar la probable responsabilidad de los imputados.