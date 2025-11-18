Los operativos fueron realizados en las colonias Dunas, Real de Sevilla y Primero Hermosillo, logrando incautar bolsas que en cuyo interior contenían sustancia granulada prohibida a granel.

La Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) logró el aseguramiento de narcóticos y la captura de tres individuos, durante labores de vigilancia en diversas colonias de Hermosillo.

Los operativos fueron realizados en las colonias Dunas, Real de Sevilla y Primero Hermosillo, logrando incautar bolsas que en cuyo interior contenían sustancia granulada prohibida a granel.

Fue en la colonia Dunas donde los agentes sorprendieron a Víctor ‘N’, de 25 años de edad, con una bolsa que contenía sustancia granulada, mientras que en Real de Sevilla incautaron otra bolsa a Oscar ‘N’, de 60 años de edad.

Por su parte, en la colonia Primero Hermosillo fue detenido Ángel ‘N’, de 30 años, quien se encontraba en posesión de tres bolsas de sustancia granulada.

Tras su captura, los individuos quedaron a disposición del Ministerio Público para los trámites legales correspondientes.