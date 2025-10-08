Los individuos fueron detenidos durante acciones policiales realizadas la madrugada de este miércoles, en las colonias Villa de Seris, Luis Encinas y Gómez Morin.

Por portación de arma prohibida, tres individuos fueron detenidos durante la madrugada de este miércoles durante acciones policiales realizadas en diversos sectores de Hermosillo, Sonora.

La primera detención ocurrió a las 00:46 horas de hoy en las calles Vildósola y Zaragoza de la colonia Villa de Seris.

En el sitio, fue arrestado José de Jesús ‘N’, de 30 años de edad, quien al notar la presencia de los uniformados, arrojó un arma prohibida en su modalidad de cuchillo, aproximadamente de 35 centímetros de largo.

Por otra parte, a las 01:00 horas elementos de la Policía Municipal sorprendieron a Santos Gustavo ‘N’, de 39 años, quien se desplazaba por el bulevar Las Torres, entre las calles Gándara y Arizona de la colonia Luis Encinas.

El individuo traía en su poder un cuchillo con punta y filo, de aproximadamente 27 centímetros de largo, por lo cual fue puesto a disposición de la autoridad investigadora.

Finalmente, Luis Ignacio ‘N’, de 36 años de edad, fue detenido por elementos policiales a las 02:35 horas, en las calles Sierra Obscura entre De Los Maestros y Lázaro Mercado de la colonia Gómez Morin.

El hombre llevaba en su mano derecha una navaja de aproximadamente 23 centímetros de largo, por lo que fue turnado al Ministerio Público.