Las detenciones se llevarán a cabo en diferentes sectores de la capital sonorense, tras labores de la Policía Preventiva de Hermosillo.

Elementos de la Policía Preventiva de Hermosillo aseguraron el pasado lunes un total de 52 envoltorios con posibles narcóticos, que fueron incautados a tres personas en diferentes sectores de la capital sonorense.

La primera detención se dio a las 8:30 horas en San Pedro, a la altura del kilómetro 3.5, de la carretera a Ures, donde fue sorprendió Santos Octavio ‘N’, de 36 años, con 40 envoltorios que contenían en su interior una sustancia granulada, que al parecer corresponde al ‘cristal’.

Para las 12:20 horas, pero en las calles Caturegli y Pueblo de Álamos, en la Eusebio Kino, fue arrestado Roberto Carlos ‘N’ de 38 años de edad, quien se deshizo de un envoltorio con el mismo tipo de droga.

A las 16:15 horas. en las calles Tepache y Las Torres de la colonia 4 Olivos, se aseguraron cinco envoltorios con una sustancia granulada al tacto, con características del ‘cristal’. En el lugar fue capturado Francisco ‘N’, de 48 años.

Finalmente, dos horas más tarde, en las calles Soyopa y José Carmelo de la colonia Pimentel, fue interceptado Miguel Ángel ‘N’, de 39 años de edad, con seis envoltorios conteniendo también ‘cristal’.