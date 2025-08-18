Las siete personas fueron arrestadas en diversas zonas de la capital sonorense, logrando incautar más de 60 envoltorios con narcóticos.

Siete personas fueron detenidas por elementos de la Policía Municipal luego de que fueron sorprendidos con más de 60 envoltorios con narcóticos, en diferentes colonias de la ciudad de Hermosillo.

Benito Juárez

Una de las primeras personas en ser detenida fue Peris Rubi ‘N’, de 24 años de edad, a las 0:00 horas del domingo en las calles Maza de Juárez y Donato Guerra de la colonia Benito Juárez.

Tras ser sorprendida por los agentes policiacos, arrojó una bolsa de plástico que en su interior contenía 15 envoltorios de una sustancia granulada al tacto similar al ‘cristal’.

Floresta

En la colonia Floresta quedaron detenidos Juan Francisco ‘N’, Sayra Daniela ‘N’ y Jesús ‘N’ de 24, 36 y 39 años de edad respectivamente.

El motivo fue por el delito de daños contra la salud en su modalidad de siete envoltorios con la droga ‘cristal’.

Fue a las 04:05 horas de ayer, cuando fueron arrestados por la Policía Municipal, que los interceptó en las calles Carlos Balderrama entre Ceiba y Gardenia de dicho fraccionamiento.

Los tres viajaban en un vehículo sedan, línea Accord, de color azul, modelo 2008 en exceso de velocidad, y en el cual se localizó dicha droga.

El Encanto

En la colonia El Encanto fue arrestada Diana Elizabeth, de 39 años de edad, por delitos contra la salud.

La persona fue interceptada a las 06:40 horas de ayer en las calles Próspero Horizonte y Abelardo Horizonte.

Le incautaron dos envoltorios conteniendo una sustancia granulada al tacto con las características similares a un narcótico, 'cristal’, por lo que fue turnada a la autoridad investigadora.

Privadas del Rey

En Privadas del Rey fue arrestado Juan Daniel ‘N’, de 42 años, con 47 envoltorios conteniendo hierba verde y seca al parecer mariguana.

El apodado como 'El Terri' fue detenido a las 18:50 horas de ayer en las calles Lagunas Orientes y Cuevas de ese fraccionamiento.

El individuo fue presentado ante la autoridad investigadora por el delito de daños contra la salud.

Montebello

Finalmente, fue capturado la madrugada de este lunes Alejandro ‘N’, en un establecimiento de una farmacia ubicada en las calles Progreso y José M. Yáñez, en Montebello.

Al individuo le aseguraron un envoltorio conteniendo una sustancia granulada al tacto similar al ‘cristal’ .