Job Emmanuel ‘N’, de 28 años, y Aarón Jacobo ‘N’, de 27 años de edad, fueron detenidos durante un cateo realizado en la colonia Real de Minas en Hermosillo, el cual tuvo como resultado el aseguramiento de diversos narcóticos y un arma de fuego.

El operativo fue efectuado por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Secretaría de Marina Armada de México (Semar), en un domicilio ubicado sobre la calle Mina Elenita.

Durante la diligencia se aseguró un revólver calibre .38 con seis cartuchos útiles, una funda negra con ocho cartuchos calibre .38, 26 envoltorios de la droga conocida como ‘cristal’ y siete envoltorios de mariguana.

Ambos individuos, así como los indicios asegurados, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público del Centro de Operaciones Estratégicas (COE) para la investigación correspondiente.