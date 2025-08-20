El operativo fue llevado a cabo por agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) en un domicilio ubicado en la calle Venado Bura, de la colonia Nuevo Hermosillo.

Durante un operativo en Hermosillo, una pareja fue capturada por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), quienes aseguraron narcóticos.

Dicha acción se llevó a cabo tras una orden de cateo, mismo que fue realizado en un domicilio de la calle Venado Bura en la colonia Nuevo Hermosillo.

En el sitio, fueron detenidos Francisco Leonel ‘N’, de 28 años y Litzy Patricia ‘N’ de 25 años, esta última cuenta con antecedentes en el año 2020 por el delito de narcomenudeo.

Ambos fueron encontrados en posesión de 32 envoltorios, cuyo contenido se asemeja dadas sus características, con la droga sintética conocida como 'cristal'.

La Fiscalía de Sonora señaló que lo incautado será determinado mediante las periciales químicas solicitadas por el Agente del Ministerio Público, a cuya disposición quedaron los detenidos como los envoltorios.