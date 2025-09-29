Marla Yaneth ‘N’ y Sabina ‘N’ , en compañía de más sujetos, golpearon a Miguel Ángel 'N', a quien despojaron de su vehículo, mismo que impactó una vivienda en Villas del Marqués.

Dos mujeres acusadas de haber propinado una golpiza a un individuo y robar su vehículo que fue estrellado en la colonia Villas del Marqués, fueron imputadas y estarán en prisión preventiva justificada, a la espera de su audiencia final.

De acuerdo a las investigaciones, el pasado 31 de agosto a eso de las 6:15 horas, las imputadas identificadas como Marla Yaneth ‘N’ y Sabina ‘N’ en compañía de diversos sujetos, golpearon a Miguel Ángel ‘N’, a quien Marla Yaneth despojó de un vehículo pick up Chevrolet línea Silverado color negro modelo 1998, el cual posteriormente impactó contra una vivienda.

El momento se hizo viral en redes sociales, causando indignación en la comunidad, además de esto, se efectuó la denuncia correspondiente ante la autoridad, iniciando las labores legales pertinentes.

Una vez integrada la carpeta de investigación, se solicitó al Juez la orden de aprehensión, misma que fue otorgada y se ejecutó por parte de elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), quienes pusieron a las detenidas a disposición de la autoridad competente.

En audiencia, el agente del Ministerio Público formuló imputación en contra de las dos féminas, presentando datos de prueba pertinentes. El Juez determinó imponer la prisión preventiva justificada a la espera de continuar con la audiencia al final del término constitucional cuya ampliación solicitó la defensa.

La Fiscalía de Sonora trabaja para lograr la vinculación a proceso en contra de las señaladas con miras a lograr a lo largo de las audiencias subsecuentes una sentencia condenatoria con una pena ejemplar, además se efectúan labores para ubicar y capturar a los demás implicados.