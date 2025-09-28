Las detenciones se realizaron en diferentes zonas de la capital sonorense, logrando decomisar 21 envoltorios con cristal y mariguana.

Elementos de la Policía Municipal detuvieron el día de ayer sábado a cuatro personas en posesión de 21 envoltorios de posible narcótico, en diversas zonas de la ciudad de Hermosillo, durante patrullajes preventivos.

La primera detención ocurrió a las 12:30 horas en las calles Maldonado y Duruelo del fraccionamiento Puerta del Rey, donde fue sorprendido Jesús Rodolfo ‘N’, de 47 años, con un envoltorio de polvo blanco granulado conocida como‘cristal’.

Por otro parte, a las 13:50 horas, pero en las calles Jesús García y Aquiles Serdán, de la colonia Centro, fue detenido Baudilio ‘N’, de 47 años, a quien agentes preventivos le incautaron ocho envoltorios con polvo blanco (cristal) y cuatro con hierba verde (mariguana).

La tercera aprehensión sucedió a las 16:35 horas, en las calles Monteverde y José S.Healy de la colonia Balderrama, donde oficiales sorprendieron a José Antonio ‘N’, de 65 años, arrojando al suelo cuatro envoltorios de mariguana.





Finalmente, a las 17:00 horas de ayer fue arrestado Jesús Antonio ‘N’, de 35 años, en las calles Capomo y Castelina de la colonia Mayorca. Al sujeto le decomisaron cuatro envoltorios con una sustancia granulada al parecer ‘cristal’.