Las personas fueron detenidas durante acciones realizadas entre el día de ayer y hoy en el Ejido El Tazajal, Residencial De las Rivieras y la colonia Villas del Real.

En posesión de 16 envoltorios con drogas, cuatro personas fueron detenidas en diversas zonas de la ciudad de Hermosillo, en acciones policiales realizadas entre el día de ayer lunes y hoy martes.

Uno de los detenidos es José Fernando ‘N’, quien fue sorprendido con cinco envoltorios de una sustancia granulada al tacto con las características físicas del ‘cristal’.

El individuo, de 33 años de edad, fue detenido por elementos de la Policía Municipal a las 23:50 horas del lunes, en las calles Flor de Nardo y Flores de Guayacán, en el Ejido El Tazajal.

En Residencial De la Rivieras fue arrestado Aníbal ‘N’, de 59 años de edad, con un envoltorio con ‘cristal’. Previamente, Aníbal fue sorprendido por agentes policiacos haciendo sus necesidades fisiológicas en las calles Salamanca y de las Riveras.

Finalmente, Jesús Humberto ‘N’ y Vivián Yaneth ‘N’, de 41 y 38 años respectivamente, fueron arrestados en la colonia Villas del Real en posesión de cinco envoltorios cada uno conteniendo hierba verde y seca con las características de similares a la mariguana.