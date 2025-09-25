Durante la diligencia, fueron asegurados 32 envoltorios de metanfetamina que se encontraban ocultos en un inmueble.

Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) efectuaron un cateo en un domicilio de Hermosillo, logrando asegurar a una persona y 32 envoltorios con metanfetamina.

En la diligencia, realizada en la colonia La Cholla, fue detenido Leoncio Eligio ‘N’, de 45 años de edad, quien cuenta con antecedentes por violencia familiar registrados en 2015.

Al ingresar al inmueble, los elementos localizaron los envoltorios ocultos, procediendo de inmediato a su aseguramiento y a la detención del presunto responsable.

Dicha acción fue realizada en cumplimiento de una orden judicial emitida con base a indicios recabados durante las investigaciones previas.

El imputado así como los indicios fueron puestos a disposición de la autoridad pertinente para las diligencias de ley.