Carlos Alberto Flores, comisario de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), señaló que la detención fue posible mediante actos de investigación, análisis de videos del C5 y cámaras particulares.

Miguel Ángel ‘N’, presunto integrante de un grupo delictivo de Hermosillo, acusado de color nueve narcomantas en distintos puntos de la capital sonorense, fue capturado por los integrantes del Gabinete de Seguridad.

Carlos Alberto Flores, comisario de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), señaló que la detención fue posible mediante actos de investigación, análisis de videos del C5 y cámaras particulares.

El comisario señaló que gracias a los actos de investigación, se pudo trazar la ruta del implicada desde el lugar de la colocación de la nueve mantas.

Historial delictivo

El presunto integrante de un grupo delictivo cuenta con antecedentes por narcomenudeo, portación de armas, lesiones y amenazas, y se le vincula con la colocación de una manta el 5 de agosto sobre el bulevar Progreso y Olivares.

Los mensajes colocados en nueve mantas estaban atribuidos a un grupo delictivo, y eran dirigidos a autoridades a fin de amedrentar sus funciones policiales.

El Gabinete de Seguridad señaló que no permitirá amenazas ni actos de intimidación contra las instituciones y continuará actuando con firmeza para preservar la paz en Sonora.

Además, en una vivienda de la colonia López Portillo se ejecutó una orden de cateo en la que se localizaron aproximadamente 14 máquinas tragamonedas. A esa lugar llegaba tras la colocación de las narcomantas.







