Sergio Alejandro 'N' aparentaba tener en su poder bienes inmuebles a través de una empresa de bienes raíces. En mayo de 2024, una víctima fue defraudada por medio millón de pesos al intentar adquirir una casa en la colonia Paseo San Ángel.

Un hombre, identificado como Sergio Alejandro ‘N’, fue vinculado a proceso por el delito de fraude, cometido contra Rosa Isela ‘N’, relacionado a la venta de un inmueble en la ciudad de Hermosillo, Sonora.

De acuerdo a las investigaciones, Sergio operaba la empresa de bienes raíces denominada Search Bienes Raíces y/o Search Administradora de Carteras de Hermosillo, S.A. de C.V., con la que aparentaba mediante engaños y artimañas tener en su poder inmuebles que no le pertenecían.

En mayo de 2024, la víctima fue contactada con la promesa de adquirir una vivienda en la colonia Paseo San Ángel, y fue a través de presiones y engaños que pagó la cantidad de 500 mil pesos, luego de que se le exigiera un ‘pago rápido’, el cual terminó por depositar a nombre del ahora imputado.

El inmueble no era de su propiedad ni podía ser legalmente vendido, lo que representó un detrimento patrimonial para Rosa Isela.

Este caso se suma a las 14 carpetas de investigación que tiene Sergio Alejandro ‘N’ por hechos similares, de las cuales nueve corresponden al año 2025 y cinco al 2024, con diferentes víctimas y patrones de operación semejantes.

En audiencia, se formuló imputación en su contra, imponiendo la medida cautelar de prisión preventiva justificada, así como la vinculación a proceso, otorgando el Juez dos meses de plazo de cierre para las investigaciones complementarias.

Sergio Alejandro ‘N’ fue capturado por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y fue recluido en el Centro de Reinserción Social (Cereso) en Hermosillo.