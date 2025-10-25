La Fiscalía vincula a proceso a Isaías “N” por tentativa de feminicidio y homicidio contra sus hermanos

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó la vinculación a proceso de Isaías “N” por los delitos de tentativa de feminicidio agravado y homicidio calificado con traición y ventaja en grado de tentativa , cometidos en perjuicio de sus hermanos, Rebeca “N” e Israel “N”.

El ataque frustrado

Los hechos ocurrieron el 20 de octubre del presente, alrededor de las 15:21 horas, en un domicilio de la colonia El Polvorín, en Santa Ana. Según la Fiscalía, Isaías “N” sostuvo una discusión con su hermana Rebeca al reprocharle que lo había acusado de un robo.

De manera sorpresiva, sacó un arma de fuego y apuntó a su hermana. Al intentar intervenir su hermano Israel para calmarlo, Isaías “N” apuntó a la cabeza de Israel y accionó el gatillo, pero el arma no detonó.

El agresor volvió a disparar, esta vez apuntando al pecho de Israel, nuevamente sin que el arma funcionara. Posteriormente, amenazó de nuevo a su hermana y la golpeó en la cabeza con la cacha del arma, causándole lesiones leves.

Intervención de la policía

El ataque fue detenido gracias a la rápida intervención de la policía municipal, quienes llegaron al lugar tras recibir el reporte de auxilio. Gracias a su presencia, se evitó que el imputado concretara el feminicidio y el homicidio de sus hermanos.

Tras la captura, Isaías “N” fue presentado ante un juez para la formulación de imputación. La defensa solicitó ampliar el término a 144 horas , pero se le impuso la medida cautelar de Prisión Preventiva Justificada .

La FGJES reiteró su compromiso de llevar ante la justicia a quienes atenten contra la vida y seguridad de las personas, poniendo especial atención en los crímenes cometidos con violencia familiar y ventaja sobre las víctimas.