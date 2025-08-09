En el cateo, realizado en la calle Ángel García Aburto, fueron detenidos Basilia ‘N’, de 31 años de edad, y Victor Eduardo ‘N’, de 32; ambos con historial delictivo.

Dos personas fueron capturadas por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) durante un operativo en la colonia Sahuaro, en Hermosillo.

En el cateo, realizado en la calle Ángel García Aburto, fueron detenidos Basilia ‘N’, de 31 años de edad, y Victor Eduardo ‘N’, de 32.

Cabe señalar que Basilia cuenta con antecedentes por narcomenudeo y robo casa habitación, y Victor Eduardo con historial por allanamiento y portación de arma prohibida.

En el operativo también fueron asegurados un total de 28 envoltorios con ‘cristal’ y una laptop; estos indicios junto con los imputados fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público del Centro de Operaciones Estratégicas (COE) para continuar con las investigaciones.

Finalmente, la Fiscalía de Sonora reiteró su compromiso con la lucha contra el narcomenudeo y la seguridad pública, fortaleciendo la colaboración interinstitucional para combatir actividades ilícitas que afectan a la sociedad sonorense.