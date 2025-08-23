Un operativo conjunto entre Policía Preventiva, Ejército y EscuaDrones permitió la captura de Jorge “N”, de 22 años, tras ser sorprendido con un arma larga persiguiendo a un joven en la colonia Coloso Alto. Fue asegurado con un fusil calibre .223 y un celular robado.

La Policía Preventiva de Hermosillo, en coordinación con el Ejército y el grupo EscuaDrones, logró la captura de Jorge “N”, de 22 años, considerado objetivo prioritario, durante un operativo en la colonia Coloso Alto.

Los hechos ocurrieron a las 17:20 horas del viernes, cuando el sospechoso fue sorprendido persiguiendo a un joven con un arma larga en inmediaciones del cerro.

Al detectar la presencia de uniformados, intentó huir por los callejones, pero fue rastreado mediante un dron de vigilancia, lo que permitió su ubicación en calles Principal y Nueva Circunvalación.

Arma y objetos asegurados

Durante la detención se le aseguró:

Un rifle tipo fusil calibre .223 con cargador abastecido con 14 cartuchos útiles.

Un teléfono celular reportado como robado un día antes.

De acuerdo con la víctima, Jorge “N” lo había despojado del dispositivo y, al intentar rastrearlo mediante GPS, fue amenazado con el arma, lo que motivó la intervención policial.

Puesto a disposición

El detenido fue trasladado ante la autoridad investigadora junto con el armamento y los objetos asegurados, a fin de que se determine su situación legal.