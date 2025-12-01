Elementos del Departamento de Bomberos sofocaron un siniestro registrado en un domicilio del sector centro-norte; el incidente, originado por la acumulación de desperdicios en el patio trasero, no dejó personas lesionadas a pesar de la presencia de tres individuos en el inmueble.

Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se registró la mañana de este día en la colonia San Benito, luego de que residentes del sector alertaran a las autoridades sobre una columna de humo proveniente de una vivienda particular. El siniestro tuvo lugar en un inmueble ubicado sobre la calle Fronteras, casi en su intersección con la avenida Cuernavaca.

El reporte inicial ingresó a la línea de emergencias 911 alrededor de las 7:15 horas. Los vecinos de la zona notificaron la situación al percatarse del fuego, lo que activó de inmediato el protocolo de respuesta del Departamento de Bomberos de la ciudad. Las unidades extintoras se desplazaron al punto señalado para contener las llamas y evitar la propagación hacia las casas contiguas.

Al arribar al sitio, los "tragahumo" confirmaron que el fuego se concentraba en el área del patio de la vivienda. La inspección ocular determinó que el incendio se originó debido a la gran cantidad de basura acumulada y escombros en dicha zona exterior, materiales que funcionaron como combustible para la rápida generación de humo y llamas.

Aunque los reportes preliminares indicaban que la casa se encontraba desalojada o en estado de abandono, los elementos de rescate localizaron a 3 personas en el interior del predio al momento del incidente. Los bomberos procedieron a asegurar la integridad de estos individuos mientras realizaban las maniobras de control del fuego.

Afortunadamente, las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas ni cuadros de intoxicación por monóxido de carbono entre los ocupantes o los vecinos aledaños. La intervención oportuna permitió confinar el siniestro al área del patio, evitando daños estructurales mayores en la vivienda principal o en las propiedades vecinas.