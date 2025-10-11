Un joven de 18 años fue detenido por la Policía Preventiva de Hermosillo minutos después de asaltar una tienda con una navaja.

Elementos de la Policía Preventiva de Hermosillo arrestaron a Irvin José “N”, de 18 años, acusado de asaltar un abarrotes en la colonia Sonacer y huir con dinero en efectivo y algunos productos.

El incidente ocurrió alrededor de las 10:50 horas del viernes, cuando la propietaria del negocio, una mujer de 45 años, denunció que un joven la amenazó con una navaja para exigirle el dinero de la caja registradora.

Tras obtener aproximadamente 700 pesos, el agresor tomó un paquete de galletas y salió corriendo del establecimiento, mientras la víctima lo siguió hasta un parque cercano.

Localización y arresto

Con la descripción proporcionada, los oficiales realizaron un operativo de búsqueda y ubicaron al sospechoso en las calles Profesor Ángel Arreola y Paseo de los Arenales, colonia San Isidro, donde se encontraba sentado en una banca comiendo las galletas sustraídas y aún portando el arma blanca.

El sujeto fue detenido y presentado ante la autoridad investigadora junto con el dinero recuperado y la navaja asegurada.

La Policía Municipal confirmó que el detenido fue trasladado al Ministerio Público correspondiente para iniciar las diligencias por robo con violencia.