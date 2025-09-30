El hecho violento se registró alrededor de las 8:00 horas en las inmediaciones de la avenida Bicentenario y Retorno de los Orfebres.

Una persona del sexo masculino murió tras ser víctima de un ataque armado registrado la mañana de este martes en la colonia Bicentenario, al norponiente de la ciudad de Hermosillo, Sonora.

El hecho violento se registró alrededor de las 8:00 horas en las inmediaciones de la avenida Bicentenario y Retorno de Trigarantes.

De manera extraoficial se sabe que la víctima fue sorprendida a balazos por una persona que se encontraba a bordo de una unidad motorizada, quien posteriormente se dio a la fuga.

La persona resultó herida en el sitio, por lo que al lugar arribó una ambulancia para ser trasladado a recibir atención médica, sin embargo, perdió la vida en la unidad.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal y Ejército Mexicano para resguardar el área.