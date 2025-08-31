Las autoridades informaron que otra persona resultó lesionada de bala en una de sus piernas.

La madrugada de este domingo 31 de agosto, una persona fue asesinada por disparos de arma de fuego durante la inauguración del Bacanora Fest 2025 en Nogales, Sonora.

El hecho ocurrió en la calle Obregón, casi esquina con Campillo, ante cientos de personas que habían acudido al evento de exposición de bacanora.

Las autoridades informaron que otra persona resultó lesionada de bala en una de las piernas y fue trasladada a recibir atención médica.

La víctima mortal aún no ha sido identificada, y las autoridades no han informado sobre ninguna persona detenida en relación con el incidente.

Se están llevando a cabo investigaciones para esclarecer las circunstancias del ataque, así como para determinar las causas y los responsables del incidente.