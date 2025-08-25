Muere persona en ataque armado sobre bulevar Luis Encinas
El hecho se registró sobre el bulevar Luis Encinas Johnson y calle de Las Américas, dejando a una persona sin vida al interior de un vehículo.
Un ataque armado se registró la tarde de este lunes sobre el bulevar Luis Encinas Johnson y calles de Las Américas, dejando a una persona sin vida a bordo de un sedán color negro.
El hecho se registró pasada las 12 del mediodía, dejando a la persona sin vida al interior del vehículo a la altura del puente que se ubica antes de la desviación del bulevar.
Imágenes de los hechos muestran que al menos tres impactos con arma de fuego alcanzaron la unidad.
Al sitio arribaron elementos de la Policía Municipal y Policía Ministerial, y Servicios Periciales para las diligencias correspondientes.
El área fue acordonada por lo que el crucero de los bulevares Luis Encinas y Américas permanece cerrado.