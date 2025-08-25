El hecho se registró sobre el bulevar Luis Encinas Johnson y calle de Las Américas, dejando a una persona lesionada al interior de un vehículo.

Un ataque armado se registró la tarde de este lunes sobre el bulevar Luis Encinas Johnson y calles de Las Américas, dejando a una persona lesionada a bordo de un sedán color negro.

El hecho se registró pasada las 12 del mediodía, dejando a la persona con heridas al interior del vehículo a la altura del puente que se ubica antes de la desviación del bulevar.

El crucero de los bulevares Luis Encinas y Américas permanece cerrado por elementos de la Policía Ministerial y la Policía Estatal, luego de que una persona que viajaba en un vehículo Sedán negro fuera atacada a balazos.



Jesús Ballesteros / EXPRESO pic.twitter.com/IfXrMTpXaR — EXPRESO (@Expresoweb) August 25, 2025

Imágenes de los hechos muestran que al menos tres impactos con arma de fuego alcanzaron la unidad.

Al sitio arribaron elementos de la Policía Municipal y Policía Ministerial, y Servicios Periciales para las diligencias correspondientes.

El área fue acordonada por lo que el crucero de los bulevares Luis Encinas y Américas permanece cerrado.