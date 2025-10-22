El operativo fue efectuado por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Policía Municipal y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), en un inmueble del Centro de Hermosillo.

Con diversas dosis de droga fue detenida Brenda Marily ‘N’, de 32 años de edad, durante un cateo realizado por autoridades de los tres niveles de gobierno en un inmueble ubicado en el Centro de Hermosillo.

El operativo fue efectuado por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Policía Municipal y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Al ingresar, los agentes investigadores lograron asegurar a la mujer, quien tenía en su poder 19 envoltorios de una droga con las características del ‘cristal’.

Los indicios fueron recolectados y embalados conforme a los protocolos periciales para su análisis y resguardo.

La imputada así como la droga decomisada quedó a disposición del Agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Operaciones Estratégicas (COE), encargado de continuar con las investigaciones y determinar su situación jurídica.