El domicilio donde se registró un hecho violento la madrugada de este jueves en la calle Nueva Australia de la colonia Nuevo Nogales sigue asegurado por la Fiscalía y custodiado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), quienes continúan con las investigaciones correspondientes.

Según informó Seguridad Pública Municipal, dos personas fueron atacadas a balazos en el lugar, lo que provocó la activación inmediata del Código Rojo por parte de las autoridades. Uno de los lesionados fue trasladado por particulares al Hospital del Socorro, mientras que paramédicos de la Cruz Roja llevaron a otro joven, de aproximadamente 25 años, a la clínica 5 del IMSS.

El joven presentaba al menos cuatro heridas producidas por arma de fuego y se encontraba en estado de salud grave. Hasta el momento, se desconoce la identidad de ambos heridos. El hecho violento ocurrió alrededor de las 2:00 de la madrugada y las autoridades siguen trabajando en la escena del crimen.

La Fiscalía y Defensa mantienen el área asegurada mientras continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con los responsables del ataque. Seguridad Pública Municipal hace un llamado a la ciudadanía a proporcionar cualquier información que pueda ayudar a resolver el caso.

Las autoridades no han proporcionado más detalles sobre el incidente, pero se espera que en los próximos días se den a conocer más información sobre el caso. La comunidad de Nogales se mantiene en alerta y a la espera de justicia para las víctimas de este hecho violento.