La policía de Phoenix detuvo a un hombre acusado de crueldad animal tras el hallazgo de 14 perros en condiciones extremas de calor, sin agua ni comida. Los animales fueron rescatados y reciben atención de la Arizona Humane Society.

El Departamento de Policía de Phoenix informó sobre el arresto de un hombre acusado de maltrato animal, luego de que la Arizona Humane Society alertara sobre la presencia de varios perros en riesgo dentro de una vivienda en construcción y sin electricidad.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron 14 perros encerrados en perreras sucias, sin alimento ni agua, expuestos a temperaturas que superaban los 105°F (40°C).

Las autoridades calificaron la situación como inhumana, al poner en peligro la vida de los animales debido a la falta de condiciones básicas de supervivencia.

El propietario de los perros, cuyo nombre no fue revelado, fue detenido y enfrenta 14 cargos de crueldad animal.

Gracias a la intervención de la Arizona Humane Society y la rápida respuesta policial, los 14 perros fueron rescatados y trasladados a recibir atención médica y cuidados adecuados.

La organización destacó que trabaja de manera constante para proteger a los animales vulnerables y garantizarles un hogar seguro.

El Departamento de Policía de Phoenix reiteró que la crueldad animal no será tolerada y llamó a la comunidad a reportar cualquier caso sospechoso de maltrato.

“El bienestar animal es responsabilidad de todos; juntos podemos garantizar que vivan con respeto y dignidad”, señalaron las autoridades.