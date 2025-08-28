Elementos de la Policía Municipal arrestaron a Elizabeth “N”, de 45 años, luego de que golpeara a una recepcionista y dañara puertas con un cuadro de madera en un hotel de la colonia Proyecto Río Sonora.

La Policía Municipal de Hermosillo detuvo a una mujer identificada como Elizabeth “N”, de 45 años de edad, tras ser señalada de agredir a una trabajadora y ocasionar destrozos en un hotel ubicado en la colonia Proyecto Río Sonora.

El incidente ocurrió a las 07:40 horas del martes en las calles Río Colorado y Vildósola, donde agentes atendieron el reporte de emergencia.

De acuerdo con la recepcionista del hotel, una joven de 28 años, la mujer la atacó físicamente sin motivo aparente y posteriormente tomó un cuadro de madera con el que golpeó las puertas del establecimiento, causando daños visibles.

Tras recibir la denuncia, los agentes municipales acudieron al lugar y aseguraron a la presunta responsable, quien fue trasladada ante la autoridad investigadora correspondiente para determinar su situación legal.



