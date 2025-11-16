Un adolescente de 15 años fue detenido la mañana de este domingo cuando salía de una primaria con una mochila llena de objetos sustraídos.

Un adolescente de 15 años fue detenido la mañana de este domingo luego de sustraer material escolar de una primaria ubicada en la comisaría Miguel Alemán.

Los hechos ocurrieron a las 07:52 horas, cuando agentes municipales sorprendieron al menor saliendo del plantel situado en las calles 2 de Abril y Francisco I. Madero, en la colonia Centro.

Según el informe policial, el joven llevaba una mochila negra en la que escondía una caja de plástico con material didáctico, entre ellos marcadores, plumas, lápices y otros útiles escolares.

El menor fue asegurado y puesto a disposición de la autoridad correspondiente para determinar su situación jurídica.