Un hombre de 28 años fue detenido en la colonia Olivares, Hermosillo, señalado por agredir físicamente y verbalmente a su pareja sentimental.

La Policía Municipal de Hermosillo informó sobre la detención de Bryan Jesús “N”, de 28 años, por presunta violencia familiar en agravio de su pareja sentimental.

De acuerdo con el reporte oficial, la mujer señaló que fue golpeada en diferentes partes del cuerpo, además de ser insultada y empujada, lo que motivó la intervención policial.

El hecho se registró a las 08:15 horas del sábado, en un domicilio situado en la calle Leocadio Salcedo, entre Gándara y Simón Bley, en la colonia Olivares.

Tras el arresto, el señalado fue trasladado ante la autoridad investigadora correspondiente, donde se determinará su situación legal en las próximas horas.