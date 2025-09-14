El hombre le provocó una fractura nasal con hemorragia a la menor de 14 años de edad.

La tarde del pasado sábado 13 de septiembre, un hombre fue detenido por el delito de violencia familiar en perjuicio de su hija y esposa en la colonia La Matanza de Hermosillo.

La agresión ocurrió a las 17:28 horas en la casa de las víctimas, ubicada en las calles Matanza y Sandino, de acuerdo con el reporte policial.

En dicho lugar, Jorge Luis 'N' de 43 años de edad, golpeó a su hija de 14 años causándole una fractura nasal con hemorragia conjuntiva. A su vez, el hombre también agredió a su esposa de 32 años provocándole hematomas y taquicardia.

Luego de que la mujer reportara la agresión, agentes de la Policía Municipal de Hermosillo acudieron a la vivienda para arrestar al sujeto.