Operativo sorpresa en San José de Bácum deja dos máquinas tragamonedas aseguradas

La Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), llevó a cabo un operativo en la comunidad de San José de Bácum que resultó en el aseguramiento de dos máquinas tragamonedas.

Durante los recorridos de vigilancia y prevención, el personal interinstitucional localizó las máquinas frente a un abarrotes sin nombre visible, ubicado en la calle Mariano Abasolo esquina con Francisco I. Madero.

Procedimientos legales

El material asegurado fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público, quien realizará las diligencias correspondientes para determinar su procedencia y posible relación con actos ilícitos.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) reiteró que, en coordinación con autoridades federales, mantiene operativos constantes para combatir actividades ilegales que afectan la seguridad y el orden público en el estado.

¿Están prohibidas las máquinas tragamonedas en México?

En México está prohibido que establecimientos públicos o privados operen máquinas tragamonedas. Según la Ley Federal de Juegos y Sorteos y su reglamento, ningún permiso federal permite la instalación o uso de estos aparatos, conocidos también como “minicasinos”, en tiendas, farmacias, papelerías, cafeterías o pequeños comercios.

Las principales razones de esta prohibición son:

Evitar la exposición de menores de edad y adultos a dinámicas de juego compulsivo.

Impedir que las máquinas se utilicen para apuestas ilegales, lavado de dinero o actividades ilícitas .

. Evitar que se generen ganancias fuera de las normas fiscales y administrativas.

Reducir riesgos asociados con la proliferación de juegos no regulados en comunidades vulnerables.

La Secretaría de Gobernación (SEGOB) ha enfatizado que ninguna persona física o moral puede instalar, explotar o realizar sorteos mediante tragamonedas, y que las sanciones incluyen aseguramiento de maquinaria, multas y posibles responsabilidades penales.

Los únicos juegos permitidos bajo la ley federal son los operados en casinos y centros autorizados , como ruleta, dados, dominó, bolos, billar, cartas y sorteos reglamentados.