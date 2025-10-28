El imputado ya se encontraba recluido por otro delito en el CERESO local

La Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) ejecutó una orden de aprehensión contra Martín “N”, alias “El Movas”, de 45 años, por su probable responsabilidad en el robo con violencia de una motoniveladora en la colonia Hidalgo.

La orden se cumplimentó en el Centro de Reinserción Social (CERESO) de Ciudad Obregón, donde el imputado ya se encontraba interno desde el 26 de octubre por otro delito.

Robo y recuperación de la maquinaria

Los hechos ocurrieron el 24 de octubre, cuando el personal del Grupo de Ingeniería Industrial del Pacífico, propietario del equipo, detectó la sustracción de una motoniveladora Caterpillar modelo 12H, luego de constatar que los candados del área habían sido violentados.

Gracias a las labores de investigación de la AMIC, apoyadas con vigilancia aérea, la maquinaria fue localizada y recuperada el 26 de octubre, en un camino de terracería cerca de la colonia La Ladrillera, a 300 metros al norte de la Carretera Internacional México 15.

Cómo operaba “El Movas”

Las primeras indagatorias señalan que dos sujetos convencieron a Martín “N” de participar en el robo a cambio de dinero. La motoniveladora habría sido entregada posteriormente en la intersección de calles Kino y 300, con la intención de trasladarla a Rosario de Tesopaco para su venta a un grupo delictivo.

“ El detenido cuenta con antecedentes penales por delitos contra la salud en modalidad de narcomenudeo, en 2025, y ahora enfrenta proceso judicial por estos hechos” , informó la FGJES.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) reafirmó su compromiso con la recuperación de bienes sustraídos, la investigación técnica de delitos patrimoniales y la aplicación estricta de la ley para garantizar la seguridad jurídica de las personas y empresas en la entidad.