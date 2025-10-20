Los elementos municipales acudieron a las calles La Colorada y Tajitos de la colonia San Luis tras un reporte de música alta y escandalización. Al llegar, fueron atacados con piedras, dejando a un oficial herido.

Elementos de la Policía Municipal fueron atacados tras acudir a un reporte de música alta y concentración de más de 40 personas escandalizando y consumiendo bebidas alcohólicas en la colonia San Luis, en Hermosillo.

El hecho se registró alrededor de las 07:00 horas del día de ayer domingo, en las calles La Colorada y Tajitos.

Tras llamar a las autoridades, elementos municipales arribaron al sitio para atender la situación.

Al ver la patrulla, tres de las personas arrojaron piedras hasta quebrar el vidrio frontal de la unidad, dejando a uno de los oficiales con una herida de dos centímetros en la frente.

Por estos hechos, quedaron detenidos Jesús ‘N’, Ángel Valentín ‘N’ y Estefani Yamileth ‘N’ de 32, 23 y 19 años de edad respectivamente.