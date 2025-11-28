El adolescente fue hallado recargado contra un árbol y con una jeringa incrustada en el brazo con un líquido rojizo, que se confirmó se trata de heroína.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) investiga la muerte de un adolescente de 16 años, encontrado sin vida la tarde del 26 de noviembre en la Invasión Altares, en Hermosillo. Hasta ahora, las autoridades descartan que el caso esté relacionado con una privación de la libertad.

Hallazgo del cuerpo

De acuerdo con el informe oficial, el joven fue localizado en la acera oeste de una calle sin nombre, recargado contra un árbol y con una jeringa incrustada en el brazo derecho. El artefacto contenía un líquido rojizo que, tras análisis periciales, se confirmó que era heroína.

Un familiar identificó el cuerpo y declaró a la Fiscalía que el menor solía ausentarse por varios días, además de que desconocía su paradero habitual. También señaló que el adolescente consumía drogas consideradas “duras”.

Lo que dicen los testigos

Vecinos del área comentaron que el joven se mantenía oculto por problemas personales y por estar presuntamente involucrado en diversos robos. Hasta el momento, no existe ninguna declaración que respalde la versión de una privación ilegal de la libertad, como difundieron algunos medios digitales.

La FGJES continúa con las diligencias periciales y de investigación para determinar la causa exacta de la muerte y esclarecer completamente los hechos.