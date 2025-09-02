Un accidente en el kilómetro 26 de la carretera 12, al poniente de Hermosillo, dejó un saldo de una persona fallecida y 12 lesionadas

Un trágico accidente se registró en el kilómetro 26 de la carretera 12, camino a la Costa, al poniente de Hermosillo, donde una camioneta que transportaba a 21 jornaleros agrícolas volcó tras perder el control.

De acuerdo con el reporte preliminar, el percance dejó como saldo una persona sin vida y 12 más lesionadas.

Al lugar acudieron paramédicos y elementos de la Policía Municipal, quienes brindaron apoyo a los heridos y coordinaron el traslado de los lesionados a hospitales cercanos.

La zona fue resguardada para facilitar las labores de rescate y el retiro del vehículo siniestrado, lo que ocasionó tráfico parcial en el tramo carretero.