Leyla Monserrat, de 15 años, murió por asfixia mecánica en el ejido El Desierto

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) esclareció el feminicidio de Leyla Monserrat L. B., de 15 años, ocurrido el pasado 25 de septiembre en el ejido El Desierto, municipio de General Plutarco Elías Calles.

De acuerdo con el dictamen forense, la adolescente murió por asfixia mecánica. Las investigaciones establecieron que dos amigas de la víctima, de 13 y 15 años, habrían participado directamente en el crimen. Revelaron el viernes 10 de octubre que ambas ya se encuentran detenidas.

Investigación inicial

En un primer momento, las autoridades centraron las pesquisas en un adulto identificado como Martín “N”, alias “El Kalusha” o “Minimi”, quien fue localizado sin vida días después. La identificación se realizó mediante cotejo de huellas dactilares.

Posteriormente, nuevos y contundentes datos de prueba permitieron a la FGJES determinar la participación directa de las adolescentes, descartando la implicación del adulto inicialmente investigado.

Según versiones extraoficiales, el conflicto que derivó en el crimen estaría relacionado con problemas personales y una posible disputa sentimental. Familiares y amigos de la víctima han pedido sanciones ejemplares por la gravedad de los hechos.

Hallazgo del cuerpo

Durante un cateo en el domicilio donde ocurrieron los hechos, personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), con apoyo de Defensa y la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), localizó:

El cuerpo de la víctima.

Indicadores materiales que confirmaron la mecánica del delito.

que confirmaron la mecánica del delito. Evidencia que relaciona a las menores con el feminicidio.

El caso fue judicializado conforme al Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, que establece sanciones específicas para menores, como internamiento en centros especializados, y no la prisión común.

Colectivos de búsqueda de personas habían activado una ficha para localizar a Leyla desde el 25 de septiembre, la cual fue desactivada el 1 de octubre, cuando se confirmó su fallecimiento.

La FGJES reafirmó su compromiso de investigar con rigor y actuar con firmeza ante delitos que atenten contra la vida e integridad de niñas, niños y adolescentes en Sonora.



